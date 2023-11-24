فوز اللبنانية فيرا الخوري بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأونيسكو

فازت اللبنانية فيرا الخوري، وهي متأهلة من فرنسيّ، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأونيسكو، خلال انتخابات شهدها صرح المنظمة الدولية في باريس.

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