حلقة حوارية في جامعة الروح القدس احتفالًا بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران

احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع قسم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس – الكسليك بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، خلال حلقة حوارية بعنوان "القوانين والشرائع لدى جبران"، بمشاركة " لجنة جبران الوطنية وبحضور نخبة من أهل الفكر والقانون والأدب.

واشار عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأب وسام خوري، الى ان "قد يخال لمن يقرأ الدّعوة إلى احتفاليّة اليوم أنّ جبران يحتفى به في واحدة من كليّات الآداب التي يحتضنها صرح أكاديمي علماني. وقد يعتقد الباحث أنّ لا محلّ لجبران أو لفكر جبران في هذا البيت اللّبنانيّ المارونيّ المكرّس للفكر بكل مشتملاته، أو يظنّ القارئ أنه يصعب على مدرسة الحقوق أن تستضيف كتاب النبيّ المحلّق ما بين المعنى الروحاني والمبنى القائم على تهذيب اللّغة وتشذيب مفرداتها وأساليبها، ذاك المعنى الّذي يحلّق خارج الجسد في فسحة من وحي نوراني ما هو إلاّ قبس من نور الله".

وأضاف: "ها نحن اليوم، في جامعة الروح القدس، وفي كليّة الحقوق تحديدًا، نجتمع لنتحدّث في فكر جبران، وفي فلسفة نبيّه الذي يعيّد قرنًا من سنوات عرفته فيها كلّ لغات الأرض مترجمًا وقرأه في أيّامها ولياليها نساء ورجال، فبكى من بكى منهم واستغرق الكثيرون في أحلام فكريّة حادّة، هي بين اليقظة والمنام، بين الفكر والوحي، وبين التنوير والتساؤل".