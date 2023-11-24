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غزة تطلق سراح 25 تايلاندياً وإسرائيلياً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر رئيس وزراء تايلاند عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقينا تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلانديا كانوا محتجزين في غزة".

وكانت هيئة للاستعلامات قد ذكرت أن مصر تستعد لاستقبال عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع إسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.


وذكرت الهيئة: "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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