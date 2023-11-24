انت الان تتابع خبر غزة تطلق سراح 25 تايلاندياً وإسرائيلياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر رئيس وزراء تايلاند عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقينا تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلانديا كانوا محتجزين في غزة".

وكانت هيئة للاستعلامات قد ذكرت أن مصر تستعد لاستقبال عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع إسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.



وذكرت الهيئة: "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال".