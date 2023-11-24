انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تعلق على سريان الهدنة بغزة: خطوة بالاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس في حسابه على منصة "إكس": "مستمرون في الدعوة إلى وقف مستدام لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة، معبرا عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.



وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء".

وأحجم عن الرد على تعليقات وزارة الصحة في غزة التي قالت إنها ستعلق التعاون مع المنظمة وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تحتجز الطواقم الطبية للاستجواب.

ودخلت الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة حيز التنفيذ اليوم عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش)، لتوقف 48 يوما من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع، وأكثر من 30 ألف جريح.