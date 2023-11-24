طقس شديد البرودة يعم شمالي أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد معظم منطقة شمالي أوروبا درجات حرارة تصل إلى حد التجمد خلال الأيام العشرة المقبلة، مما يرفع الطلب البطئ على الغاز الطبيعي، ويضع البنية التحتية للطاقة في المنطقة تحت الاختبار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأشارت توقعات الأرصاد إلى انخفاض برودة الطقس في عدد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في المنطقة، بحسب شركة التكنولوجيا الفضائية "ماكسار تكنولوجيز".

وستنخفض درجة الحرارة الصغرى في برلين لما دون الصفر اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية الفترة التي تشملها التوقعات.

وستنخفض درجة الحرارة بالعاصمة الفنلندية هلسنكي تسع درجات مئوية عن المعتاد في مثل هذا التوقيت مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة أن شمالي البلاد وشمال شرقيها قد يشهدان أمطاراً شتوية اليوم الجمعة، مع تزايد فرص "تساقط الثلوج قرب نهاية الشهر".