شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك فى زيارة مصابى فلسطين بمستشفى العريش العام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى العريش اليوم للاطمئنان علي المصابين والجرحى الفلسطنيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التى أطلقها عبدالفتاح السيسي، أمس، متوجهة إلى قطاع غزة.

وتفقد وفد التنسيقية خلال زيارة مستشفى العريش عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وتم الاطمئنان على صحتهم وتقديم الدعم لهم.