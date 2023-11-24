شكرا لقرائتكم خبر عن " المصريين الأحرار" ينظم ندوة حاشدة بالسويس لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس ندوة بعنوان «المشاركة الانتخابية واجب حتمي» بحضور عدد كبير من أبناء السويس.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل ، لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتكثيف التحركات وسط عموم الجماهير والتلاحم المباشر لحث المواطنين علي المشاركة الفاعلة.

وحاضرها عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالسويس، منوها لأهمية المشاركة في الانتخابات خاصة وأن الأوطان لا تبني بالتكاسل و الخذلان والتصويت في الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى حتمي و الزامي للمشاركة الحقيقية في خارطة الجمهورية الجديدة .

وقال "فاضل" ، إن مفهوم الحقوق والواجبات تجاه الوطن يترجم فعلياً عن طريق المشاركة السياسية كونها واجب وطنى وحق دستوري ينعكس علي الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن المشاركة وصوت كل مواطن في الصندوق هو رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل أو الخارج، وصوتك يغلق الأبواب أمام الأبواق المدفوعة وتشيع الفتن والشائعات في وقت شديد الحساسية تعيشه المنطقة دون استثناء ووجب علينا عدم الالتفات للدعوات السلبية بالمقاطعة والتي غايتها هدم الدولة وعرقلة مسيرتها.

وشهدت الندوة تفاعل الجميع معها مؤكدين على المشاركة الإيجابية بل وحشد المواطنين للنزول إلي صناديق الاقتراع والتصويت لصالح مصر وسلامها ممثلا في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر 2024.