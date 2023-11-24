عمرو درويش نائب التنسيقية: مصر تفرض كلمتها فى نصرة القضية الفلسطينية أمام الجميع

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تفرض كلمتها فى نصرة القضية الفلسطينية أمام الجميع، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص في مختلف أحاديثه وآخرها أمس بستاد القاهرة واليوم في لقاؤه مع رؤساء وزراء أسبانيا وبلجيكا، بكل ثقة وقوة تأتي لتؤكد أنها ترتكز على دعم شعبى مطلق تجاه قراراته حول الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن تأكيده بقدرة مصر على الوقوف أمام كافة الخيارات التي من شأنها القضاء على القضية الفلسطينية يؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها في اتخاذ كل القرارات التي من شأنها حفظ هيبة مصر فى المجتمع الدولى وأن تحافظ على القضية الفلسطينية، فهى تنظر للتهجير القسرى كخط أحمر وهو ما يعني أنها ستقف بكل إمكانياتها وقوتها مع الشعب الفلسطيني.

وأبدى " درويش" فخره واعتزازه بفعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" مشيرا إلى أن ما شهده من كلمات وفعاليات تعكس أنه مما لا يدع مجال للشك بأن القضية الفلسطينية تم إحيائها من جديد بدعم لا يتوقف من مصر وقيادتها السياسية التي ستظل خلفها حتى الحصول على كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.