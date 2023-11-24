وزارة الصحة التابعة لـ"حماس": الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن "الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي"، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اقتحامه وإنذار معظم من كانوا فيه من مرضى ونازحين بإخلائه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم المستشفى للمرة الأولى في 15 تشرين الثاني، بعد اتهام حركة حماس باستخدامه كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه الحركة بشدة. وعند وقوع الاقتحام، كانت الأمم المتحدة تقدّر عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.

وبعدما عمليات إجلاء وانذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المجمع، بات عدد الموجودين فيه "نحو 100 مريض وطواقم طبية"، وفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن القافلة الأخيرة التي غادرت مستشفى الشفاء نقلت على متنها "73 مريضا ومصابا بجروح خطرة، 18 من مرضى الكلى، 26 مصابا بشلل نصفي، ثمانية ممن يعانون أمراضا مزمنة، اثنين يحتاجان الى عناية طارئة، و19 مريضا على كرسي متحرك".