رئيس وزراء إسبانيا: قد نتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، انه "قد نتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك"، معتبرا ان "وقف إطلاق النار الحالي في غزة غير كاف ونحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار".

وفي وقت سابق، اكد خلال سانشيز مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بعد مباحثات ثلاثية في قصر الاتحادية انه "يجب إنجاح الهدنة في غزة والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام"، موضحًا أنّه "علينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر"، مشيرًا إلى"أننا اقترحنا مؤتمرا للسلام لإنهاء دوامة العنف".