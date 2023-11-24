"سي إن إن" عن مكتب نتانياهو: الأسرى الإسرائيليون الـ13 هم الآن لدى الصليب الأحمر

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو، تأكيده ان "الاسرى الإسرائيليين الـ13 هم الآن لدى الصليب الأحمر". وكشفت الاذاعة الاسرائيلية بأن "الاسرائيليين المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح".

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