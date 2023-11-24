صدور القرار الاتهامي بحق موقوف بتهمة إطلاق النار على مديرية الأمن العام والسفارة الأميركية

أصدر قاضي التّحقيق العسكري الأوّل ​فادي صوان​، قراره الاتهامي بحقّ الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتّهم بإطلاق النّار مرّات عدّة على مبنى ​المديرية العامة للأمن العام​ في ​بيروت​، والملاحَق أيضًا من قبل النّيابة العامّة الاستئنافيّة في ​جبل لبنان​، بموضوع إطلاقه النّار على مدخل ​السفارة الأميركية​ في عوكر ليل 20 أيلول 2023.

واتّهم صوان الموقوف خليل، بجناية محاولة القتل عمدًا بمقتضى المادّة 549/201 عقوبات، وظنّ به بجنح المواد 72 من قانون الأسلحة والذّخائر، و379 و733 عقوبات، وهي تتعلّق بحمل الأسلحة غير المرخّصة والتّحطيم والتّمرّد على السّلطات العامّة. وأحال الملف مع الموقوف على ​المحكمة العسكرية​ الدّائمة برئاسة العميد الرّكن خليل جابر، للبدء بمحاكمته.