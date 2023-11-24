صدور القرار الاتهامي بحق موقوف بتهمة إطلاق النار على مديرية الأمن العام والسفارة الأميركية

أصدر قاضي التّحقيق العسكري الأوّل فادي صوان، قراره الاتهامي بحقّ الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتّهم بإطلاق النّار مرّات عدّة على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحَق أيضًا من قبل النّيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، بموضوع إطلاقه النّار على مدخل السفارة الأميركية في عوكر ليل 20 أيلول 2023.
واتّهم صوان الموقوف خليل، بجناية محاولة القتل عمدًا بمقتضى المادّة 549/201 عقوبات، وظنّ به بجنح المواد 72 من قانون الأسلحة والذّخائر، و379 و733 عقوبات، وهي تتعلّق بحمل الأسلحة غير المرخّصة والتّحطيم والتّمرّد على السّلطات العامّة. وأحال الملف مع الموقوف على المحكمة العسكرية الدّائمة برئاسة العميد الرّكن خليل جابر، للبدء بمحاكمته.
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