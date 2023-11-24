البيت الأبيض يُعلق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ياسر رشاد - القاهرة - قال "البيت الأبيض"، بعد تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين حماس وإسرائيل: "سعيدون بهذا التقدم"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، إن الهُدنة المُؤقتة "ستكون فترة راحة"، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن جالانت خلال زيارته لقاعدة وحدة "شيطت 13" البحرية الإسرائيلية: "ستكون هذه فترة راحة قصيرة، وعند نهايتها سيستأنف القتال بكثافة، وسيتم ممارسة الضغط لإعادة المزيد من المختطفين. ومن المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين على الأقل".

ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس إلى قاعدة وحدة "شيطت 13"، حيث استعراض نشاطات الوحدة في الحرب برفقة قائد البحرية اللواء دافيد ساعر سلمي ونائب قائد الوحدة وقادة القوات البحرية.

وشدد جالانت على استمرار الخطط العملياتية لمواصلة الهجوم في غزة.