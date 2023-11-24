استشهاد صحفيين اثنين من قناة الميادين بقصف إسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، استشهاد صحفييها المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما بمنطقة مثلث طيرحرفا جنوبي البلاد.



وقالت قناة الميادين عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أحد فرق عمل الميادين في الجنوب".



ونعت القناة "الشهيدين المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع المعماري، نتيجة استهداف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان".



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بمقتل صحفيين اثنين ومواطن في قصف إسرائيلي لمثلث طيرحرفا-الجبين جنوبي لبنان.

وتكررت الاستهدافات للصحافيين من قبل إسرائيل في جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قُتل مصوّر وكالة "رويترز"، فيما أصيب صحفيان آخران.



ومنتصف الشهر الحالي، قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها في البلاد"، بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".



ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر : وكالات