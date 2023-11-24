صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حفل ختام مسابقة القرآن الكريم بمسابقة حفظ القرآن الكريم، التي أقيمت تحت رعاية المحافظ، ونظمها المصرف المتحد، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

كرم المحافظ الفائزين في المسابقة، وشارك توزيع الجوائز وشهادات التقدير، في حضور أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد العضو المنتدب، وجيهان أبو حسين، نائب مدير عام رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة رئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي، والفائزين في المسابقة وأولياء الأمور.

كما كرم المحافظ خلال الاحتفالية القائمين على المسابقة من ممثلي الأزهر الشريف والأوقاف، ووزع العديد من الجوائز المالية وشهادات التقدير عليهم.

وقال المحافظ، إنه حريص على دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، لتشجيع أبناء المحافظة من مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم، مقدما التهنئة للفائزين في المسابقة وأولياء أمورهم، مؤكدا على الاستمرار في متابعة حفظ القرآن الكريم، والعمل بخلق القرآن الكريم أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن الاختبارات الخاصة بالمسابقة جرت في مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، وتجمعات "الحسوة، الجوفة، الطرفة، الاسباعية"، وبلغت قيمة الجوائز 2000 جنيه لكل فائز.