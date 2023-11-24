صور.. وفد روسي يزور واحة حمام موسى في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى وفد روسي، زيارة لمنطقة واحة حمام موسى بمدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، للاستمتاع بمياهها الكبريتية الدافئة، وذلك على هامش زيارة الوفد لمناطق السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء.

ورافق الوفد الروسي، مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، خلال جولتهم داخل منطقة عيون المياه الكبريتية التي تقع تحت القبة، وحمامات السباحة الخارجية، ومنطقة النخيل، كما صعدوا إلى منطقة الجبل.

وقال رئيس المدينة، إن الوفد الروسي أشاد بجمال منطقة حمام موسى، لكونها واحة طبيعية للعلاج والاستجمام، إضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها حيث تقع أسفل جبل موسى، ويوجد بها أكثر من 2000 نخلة مثمرة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم الجمعة، أن الوفد أثنى على المياه الكبريتية الطبيعية التي تخرج من باطن الجبل بدرجة حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، ولها قدرة فائقة على علاج العديد من الأمراض الجلدية، ما يجعلها واحة طبيعية للاستشفاء.