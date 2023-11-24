شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ماعت" يكشف تفاصيل تشكيل "ائتلاف نزاهة" لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والخبير الحقوقي الدولي، تفاصيل تشكيل "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، موضحا أنه تم التوافق بين خمسة منظمات دولية ومنظمتين مصريتين، لديهم متابعين في 34 دولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن هناك تصاريح لـ54 متابعا دوليا، وقوام البعثة الدولية 100 متابع يشملوا المتابعين من 34 دولة مع فريق الترجمة وغرفة المليات من 16 شخصا، بالإضافة إلى الفريق الإدارى.

وواصل: "هنتابع 10 محافظات، ونستهدف متابعة 2400 لجنة فرعية من 10 آلاف، أي حوالي 24% من عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام، وكل فرقة لها متابعين دوليين ومترجم ومنسق محلي للمحافظة لأنه أكثر دراية باللجان".

وأشار إلى إعداد استمارة المتابعة ديجيتال، حيث يستطيع المتابع ملء استمارة المتابعة، والفريق يتابع كل مجريات العملية الانتخابية أثناء اليوم، مضيفا أنه تم تحديد موعد للمؤتمر الصحفي الذي سيعرض رؤية الائتلاف يوم 16 ديسمبر، كما تم وضع كل الخطط والتفاصيل، وتم عقد اجتماعات مستمرة للشركاء.