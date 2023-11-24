شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": الرئيس السيسى أنقذنا من الإرهاب ودعمه واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حمدى بلاط نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب من ضمن عدد من الأحزاب المصرية، المشاركة فى العديد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية.

وواصل فى تصريحات له: "شارك الحزب مع مختلف الأحزاب حتي الآن فى 10 مؤتمرات مختلفة علي مستوي الجمهورية، دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وحث الشعب المصري علي المشاركة في هذه الإنتخابات".

وأكمل: "لقد أنقذنا هذا الرجل من براثن الإرهاب وأعاد إلينا الاستقرار والأمن والأمان خلال فترة تولية لرئاسة الجمهورية، ووقف حائط صد منيع أمام المخططات الخارجية لحماية أرض الوطن".

وتشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد تحت رعاية حزب المستقلين الجدد، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب والمجتمع المدني وأهالي المدينة تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة 2024.