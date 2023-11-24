الخارجية الروسية: بوغدانوف أكد لميقاتي دعم وحدة لبنان وعدم جواز امتداد التصعيد المسلح إليه

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "محادثة هاتفيّة جرت بين الممثّل الخاص لرئيس الاتحاد الرّوسي لشؤون الشّرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​ميخائيل بوغدانوف​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "خلال المحادثة، تمّت مناقشة القضايا الرّاهنة المتعلّقة بمواصلة التّطوير التّدريجي للعلاقات الرّوسيّة- اللّبنانيّة الودّيّة التّقليديّة، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السّياسي المنتظم. كما تمّ التّطرّق إلى الوضع النّاشئ في ​الشرق الأوسط​؛ مع التّركيز على الأحداث في ​قطاع غزة​ و​جنوب لبنان​".

ولفت الوزارة إلى أنّ "في الوقت نفسه، أكّد الجانب الرّوسي موقفه الثّابت الدّاعم لوحدة الجمهوريّة اللّبنانيّة وسلامتها الإقليميّة وسيادتها، وعدم جواز امتداد التّصعيد المسلّح في منطقة الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي اللّبنانيّة".