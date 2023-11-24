القواس: ما قامت به المقاومة في لبنان هو أصدق تعبير عن روح التضامن العربي

اعتبر رئيس اللقاء الوطني المستقل محمد شاكر القواس "ان اعلان الهدنة الانسانية في فلسطين المحتلة ومع لبنان، ما كانت لتحصل لولا صمود المقاومة على الجبهتين منصورة من الجبهات الاخرى من سوريا الى العراق وصولا الى اليمن، والتي تمكّنت من قلب الصورة ضد العدو الاسرائيلي الذي عجز عن مقارعة المقاومين في الميدان فلجأ الى ارتكاب المجازر بحق الاطفال والنساء والشيوخ والخدّج، محوّلا قطاع غزة الى محرقة العصر".

وهنّأ "فصائل المقاومة على اختلاف تسمياتها بالتبريك والتهنئة بهذا الصمود الاسطوري"، داعيا الى "الاستثمار السريع على هذا الانتصار من خلال تذويب الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، وانضواء كل الفصائل في المشروع الوطني التحرري، باعتباره أبلغ رد وحدوي على جرائم العدو، لان هذا العدو وشركائه سيعملون، وهم بدأوا بذلك، على زرع الشقاق بين القوى الفلسطينية وبين الشعب الفلسطيني نفسه، وبالتالي آن الاوان لطي صفحة الخلافات الى غير رجعة، والاعتبار من التضحيات الكبيرة والدماء الطاهرة التي نزفت، والانطلاق بموقف موحد صلب، اذ ان كل شيئ يهون ويُعتبر تفصيلا في سياق المواجهة المفتوحة من اجل المصير والدولة السيدة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد القواس على "اهمية الحاضنة العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لان الدول العربية هي الاولى بهذه القضية، وامساكهم بأزمّة التفاوض من ضمن موقف عربي موحد كفيل بالوصول الى النتائج المرجوة التي تصب في المصلحة الفلسطنية والعربية العليا"، مؤكدا ان "ما قامت به المقاومة في لبنان هو أصدق تعبير عن روح التضامن العربي، فهي قدمت خبرة شبابها وقادتها نصرة لغزة وعلى طريق القدس". كما اشاد "بالموقف الرسمي والشعبي اللبناني الذي ارتقى الى مستوى المسؤولية الوطنية والقومية".