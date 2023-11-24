الخير تفقّد معهد دير عمار الفني ووعد ببذل الجهود المطلوبة لتوسعته واستحداث تخصصات جديدة

تفقّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​أحمد الخير​، معهد ​دير عمار​ الفنّي، يرافقه منسّق عام "تيّار المستقبل" في المنية توفيق حامد، وكان في استقبالهما مدير المعهد حسام عيد وعدد من الأساتذة.

واطّلع الخير وحامد على مسار ​العام الدراسي​ الحالي، والصّعوبات الّتي واجهتها الإدارة خلال السّنوات الماضية، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة. وأكّد عيد "ضرورة توسعة المعهد، من خلال استحداث بناء جديد يضمّ تخصّصات غير موجودة حاليًّا فيه".

وأجرى الخير جولةً في أرجاء المعهد، واطّلع على "المكان الّذي يمكن أن يخصَّص لاستحداث مبنى جديد ضمن حرم المعهد"، واعدًا بـ"بذل كلّ الجهود المطلوبة مع الجهات المعنيّة لتوسعة المبنى، واستحداث التخصّصات الجديدة، بما يصبّ في مصلحة طلّاب المعهد وإدراته وأساتذته". وشَكر لـ"عيد والهيئتَين الإداريّة والتّعليميّة، ما يبذلونه من جهود في سبيل القيام بواجبهم التّربوي وتأدية رسالتهم التّعليميّة".