جدّدت ​وزارة الصحة العامة​ تنبيهها وتذكيرها للمواطنين، خصوصًا في المناطق الجنوبيّة الّتي تعرّضت للقصف بالفوسفور الأبيض، باتباع التّعليمات التّالية الواجب اتّخاذها في حال التّعرّض لهذه المادّة الكيميائيّة: - الابتعاد عن محيط المناطق الّتي قُصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض. - عدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الأسطح، خصوصًا في محيط المناطق المعرّضة للقصف. - عدم لمس الأجسام الغريبة الّتي قد تكون من مخلّفات القصف. - اتباع تعليمات وزارة الصحّة العامّة و​منظمة الصحة العالمية​، المتعلّقة بالتّعامل مع الفوسفور الأبيض. - في حالات التّعرّض لأيّ شظايا أو إصابات بالفوسفور الأبيض، التّوجّه إلى أقرب مستشفى لتلقّي العلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة نبّهت المواطنين وذكّرتهم بالإرشادات المتعلقة بالفوسفور الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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