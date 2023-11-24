وزير الزراعة بحث مع القائم بأعمال السفارة السورية بمجمل العلاقات الزراعية بين البلدين

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، القائم بالأعمال في السّفارة السّوريّة في ​لبنان​ علي دغمان، وتمّ البحث في مجمل العلاقات الزّراعيّة بين البلدين، والتّأكيد على الرّزنامة الزّراعيّة بين لبنان وسوريا.

وتطرّق اللّقاء أيضًا إلى كيفيّة تفعيل بنود مذكّرة التّفاهم الرّباعيّة، الّتي تمّ توقيعها بين لبنان وسوريا والعراق والأردن.

وتوجّه الحاج حسن بالشّكر إلى القيادة السّوريّة، على "التّسهيلات الّتي تقوم بها ​الحكومة السورية​ للمنتجات اللّبنانيّة"، مؤكّدًا "قوّة العلاقة الأخويّة الّتي تربط البلدين، لما فيه مصلحة للشّعبين الشّقيقين".