الجيش الاسرائيلي اعلن وصول الاسرى المفرج عنهم الى الأراضي الإسرائيلية

أعلن الجيش الاسرائيلي أن "الاسرى المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا الى "الأراضي الإسرائيلية".
واشار في بيان الى إن "الاسرى المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم".
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