انت الان تتابع خبر قطر: إسرائيل أفرجت عن 39 معتقلا فلسطينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه تم "الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق".

وفي المقابل، أوضح الأنصاري في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.



وأضاف الأنصاري أنه "تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين خارج نطاق اتفاق التهدئة" بين إسرائيل وحماس.

وأكد أن المفرج عنهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر.

