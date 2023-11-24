إسرائيل تستدعى سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بأن إسرائيل تستدعى سفيري اسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وبحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.