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الكرملين يعلّق على سعي الناتو إقامة منطقة عسكرية في أوروبا

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ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على سعي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إقامة منطقة عسكرية في أوروبا.
وحذّر الكرملين من أن رغبة الحلف في إقامة منطقة عسكرية في أوروبا، تشبه منطقة "شنجن" للسماح بتنقل وتحرك قوات الحلف المسلحة بحرية في أنحاء أوروبا، زادت من التوتر وتعتبر مدعاة للقلق.و"شنجن" اتفاقية أسست منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.
وقال الجنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي، في مقابلة نشرت أمس الخميس، إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة.
وأضاف أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا سترد على ذلك إذا أصبح المقترح واقعا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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