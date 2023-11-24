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رئيس حماس بالخارج مهاجمًا إسرائيل: "ضعيفة كبيت العنكبوت"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، ضرورة إسناد غزة عسكريًا، مُناشدًا الأمة بألا تكون متفرجة، ويجب أن تسهم في مآلات المعركة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين.

وقال مشعل: إن الهدنة المؤقتة أثارت جدلاً في داخل الكيان حول جدلية الحرب التي تريد القضاء على حماس، ثم يجبرون على التفاوض معها بطريقة غير مباشرة لتبادل المحتجزين من الأطفال والنساء.

وأضاف: نشكر كل من شارك في دعم غزة عسكريا ويجب إسناد غزة مالياً وإنسانيا، وتصعيد الحراك السياسي والشعبي والجماهيري الضاغط لوقف العدوان؛ ونشكر كل من قدم ويقدم الدعم لغزة.

وختم مشعل: أظهرنا "إسرائيل" على حقيقتها، ضعيفة كبيت العنكبوت، تحتاج إلى من يحميها، فضلاً على قدرتها الوهمية على حماية الآخرين أو خوض الحروب عنهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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