تايلاند تُعلن إطلاق سراح 12 محتجزًا من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء التايلاندي "سريتا تافيسين"، إنه تم إطلاق سراح 12 محتجزًا تايلنديًا من قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها إسرائيل مع حركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.

وكتب تافيسين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أكدت الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية إطلاق سراح 12 أسيرا تايلانديا".

ووفقًا لوزارة الخارجية التايلاندية، قُتل 39 تايلانديا وتم أسر 26 آخرين نتيجة لهجوم شنته حركة "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقبل اندلاع الحرب في غزة، كان هناك حوالي 30 ألف مواطن تايلاندي في إسرائيل، حوالي 8 آلاف منهم يرغبون في مغادرة البلاد، والعودة إلى وطنهم في رحلات إجلاء.

هذا وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن السلطات المصرية تستعد الآن لاستلام 25 أسيرا إسرائيليا وأجنبيا من قطاع غزة عند معبر رفح لنقلهم بعد ذلك إلى إسرائيل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان على أن مصر ستسلم 25 أسيرا من غزة، بينهم 12 مواطنا تايلانديا و13 امرأة وطفلا من إسرائيل.

وأعلنت "حماس" مساء الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.