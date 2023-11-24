شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل: تحالف الأحزاب المصرية يقفون بكل إجلال وتقدير للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية، إن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب، يقفون بكل إجلال وتقدير وتحية للرئيس السيسي على قراراته التى يتخذها، ويثلج صدورنا تجاه القضية الفلسطينية وأهالينا في غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الرئيس السيسي في مؤتمر أمس، أعطى إشارة للقوافل أن تتحرك، ولم تكن الهدنة بدأت، ولكن كان لديه الرؤية والقدرة والشجاعة أن يطلق القوافل ويعلم أنه قادر على أن يحميها والعالم يستمع له والناس تتقبل سير القوافل قبل إعلان الهدنة، وهو دليل على قوة مصر المتمثلة في شخص الرئيس، ورؤيته وبعد نظره، لدرجة أن القوافل تنطلق قبل بدء الهدنة.

وأكد أن الرئيس السيسي هو من استطاع أن يضع الهدنة على الخط الصحيح ويجبر الجيش الإسرائيلي بقبولها، مشددا على أن الرئيس السيسي له احترام أمام العالم والجميع يستمع لرأيه لأنه لصالح الإنسانية.