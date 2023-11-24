شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مهنية واحترافية "القاهرة الإخبارية" أجبرت العالم على نقل الأحداث عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن التغطية القوية والمهنية لقناة القاهرة الإخبارية هي التي تجبر القنوات الإخبارية الأجنبية في النقل عنها، مضيفا: "وذلك فيما شاهدناه في نقل CNN والفرنسية BFMTV الأحداث عنها ومشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من غزة إلى رفح من خلال شاشتها".

وأضاف طارق سعدة لـ"الخليج 365"، أن نقل تلك القنوات عن القاهرة الإخبارية يدل على نجاح القاهرة الإخبارية وتحقيقها بصورة هائلة للغرض التي أنشأت من أجله أن تكون قناة إخبارية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن ذلك أيضا يدل على المصداقية والمهنية التي تتمتع بها قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك العديد من الكوادر المهنية في كافة مجالات الإنتاج الإعلامى سواء كان مذيعين أو مراسلين أو مصورين، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاحا مبهرا في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع طارق سعدة :"في زمن ووقت قياسى أصبحت لها قدرة كبيرة على التنافسية وهو ما أثبتته أحداث غزة والقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى النجاحات السابقة للقاهرة الإخبارية، نجحت خلال هذه الأحداث أن تفرض المهنية على الجميع، وكانت منبرا للمهنية والمصداقية وذلك ما جعل الإعلام الغربى الذى كان يتبنى الأجندة الإسرائيلية في نقل المغلوط للأحداث ومحاولة تكوين رأى عام عالمى زائف، عاد الجميع إلى الصحيح والثواب والنقل الحقيقى للأمور، تبقى السياسة الإعلامية المصرية المتمثلة في قنوات المتحدة تدلل يوما بعد يوم أنها تجربة ناجحة بنسبة كبيرة".