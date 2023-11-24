النائبة رشا إسحق تشيد بحديث الرئيس السيسى بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر..استجابة شعب..تضامنا مع فلسطين"، وذلك بالتزامن مع لانطلاق العديد من الشاحنات التى توجه للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدة أن موقف مصر واضح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل الهامة وعبرت عن جموع المصريين، كما أنها تؤكد وقوف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها بجانب الشعب الفلسطيني ، كما أن تاكيد الرئيس السيسي على إرسال الدولة المصرية لأكثر من 80 % من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني يعد أمرا مشرفا ويجب على المصريين أن يفتخروا بموقف دولتهم التي لا تتخلى عن أشقائها أبدا.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري يعد ردا حاسما لكل وسائل الإعلام المضللة التي حاولت تشوية صورة مصر أمام ابناء الشعب العربي باكمله، قائله: "مصر عمرها ما تخلت عن فلسطين، ومعبر رفح زي ما قال الرئيس السيسي لم يُغلق ابدا من الجانب المصري، أنا فخورة بموقف الدولة المصرية منذ بداية الأزمة، والسيسي زعيم حقيقي".

ونوهت إلى أن موقف الشعب المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم يعد موقفا مشرفا وتاريخا، مثمنا دور الرئيس السيسي في الهدنة الانسانية التي تم الاتفاق عليها بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قائله: " الهدنة الانسانية تعد تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر الماضي".