حنكش زار الراعي: أولويتنا عدم المس بقيادة الجيش بهذه المرحلة الدقيقة والضغط لانتخاب رئيس

لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​الياس حنكش​، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصّرح البطريركي في بكركي، إلى أنّ "الرّاعي يصوّب البوصلة دائمًا صوب الأولويّات، ونحن كحزب كتائب لبنانيّة وكمعارضة لدينا أولويّات، في ظلّ هذه الظّروف العصيبة الّتي نمرّ بها في ظلّ الحرب الحاصلة، ونحن نحمل هم أبناء ​الجنوب​؛ وقد ناقشنا هذا الموضوع مع البطريرك".

وأكّد أنّه "أمّا في السّياسة، فلدينا أولويّة عدم المسّ بقيادة الجيش، خاصّةً في هذه المرحلة الدّقيقة، حيث يرى حزب "الكتائب اللبنانية" ضرورة عدم المسّ ب​قيادة الجيش اللبناني​. أمّا الأولوية الثّانية فتبقى الضّغط من أجل انتخاب رئيس الجمهوريّة، الّذي من خلاله ستنتظم الحياة السّياسيّة".

وركّز حنكش على أنّ "رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وهو ضمانة لكلّ اللّبنانيّين والمفتاح لإعادة انتظام الحياة السّياسيّة، إضافةً لما لهذا المنصب الماروني من رمزيّة"، متمنّيًا على كلّ القوى السّياسيّة أن "تضغط في الاتجاه نفسه، وهناك آليّات لانتخاب الرّئيس تبدأ بفتح المجلس والدّعوة إلى جلسة انتخاب، والبقاء حتّى انتخاب رئيس يُشكّل ضمانةً لكلّ اللّبنانيّين".

وكان الرّاعي قد استقبل أيضًا سفير لبنان السّابق في الفاتيكان العميد ​جورج خوري​، ثمّ سفيرة قبرص في بيروت ماريا حجي تيودوسيو.