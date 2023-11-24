عُثر على جثّة "ن. ص" وزوجته "ف. خ" داخل منزلهما في بلدة ​معاصر بيت الدين​ في الشوف. وقد تبيّن أنّ الوفاة حصلت جرّاء الاختناق بدخّان المولد الكهربائي داخل المنزل. وقد حضر عناصر من القوى الأمنيّة والمباحث العلميّة لاستكمال التّحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثتَي زوجين داخل منزلهما في معاصر بيت الدين قضيا اختناقًا بسبب دخان مولد الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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