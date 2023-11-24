السعد زار نقابة المحررين معزيًا وبحثٌ بكيفية تأمين حماية الصحافيين خلال تغطيتهم الأعمال الحربية

زار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​راجي السعد​، نقابة محرري الصحافة ال​لبنان​ية في الحازمية، حيث كان في استقباله النّقيب ​جوزف القصيفي​ ونائبه صلاح تقي الدين، أمين الصّندوق علي يوسف والزّميلة باميلا القصيفي.

وقدّم السّعد التّعازي باستشهاد الزّميلَين فرح عمر وربيع المعماري من قناة "​الميادين​"، متمنّيًا "الشّفاء العاجل لكلّ ضحايا الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي طاولت الجسم الإعلامي في لبنان و​فلسطين​".

ودار حوار حول الوضع الإعلامي، وكيفيّة تأمين الحماية اللّازمة والضّروريّة للصّحافيّين أثناء تأدية مهمّاتهم في تغطية الأعمال الحربيّة على الحدود الجنوبيّة. كما تمّ البحث في قانون الإعلام، ووَعد السّعد بأنّه سيتابع مع كتلته مشروع القانون الموجود لدى ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية.