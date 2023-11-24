بوحبيب اختتم زيارته بروكسل بلقاء لينرتشيش وتوافُق على "حاجة النازحين للمساعدة للعودة إلى بلادهم"

اختتم وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، زيارته إلى ​بروكسل​، بلقاء عقده مع المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينرتشيش.

وخلال اللّقاء، بحث بوحبيب ولينرتشيش في موضوع ​النازحين السوريين​، وتوافقا على أنّ "الإنسان هو إنسان أينما كان، ولا يمكن ربط المساعدات الإنسانيّة للنّازحين بإقامتهم خارج بلدهم الأمّ، فهم أيضًا يحتاجون إلى المساعدة ليتمكّنوا من العودة وإعادة الاستقرار في ديارهم".

وسينتقل بوحبيب غدًا إلى ​برشلونة​، لعقد لقاءات مع مجموعة من وزراء الخارجيّة، على هامش المشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسّط المخصَّص لموضوع ​غزة​.