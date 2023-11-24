جريحان في حادث سير عند تقاطع إيليا في صيدا

وقع ​حادث سير​ بين مركبة ودرّاجة ناريّة عند تقاطع إيليا وسط ​مدينة صيدا​، نتج عنه إصابة كلّ من سائق الدّرّاجة "أ. خلف" وابنه "م. خلف". وقد أسعف فريق الإسعاف في فوج الإنقاذ الشعبي في "مؤسسة معروف سعد" الجريحان، ونُقلت إحدى الإصابات إلى مستشفى صيدا الحكومي، والإصابة الثّانية إلى مستشفى الهمشري لتلقّي العلاج.

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