"الجزيرة": وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية

افادت قناة "الجزيرة" عن "وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

واشار في بيان، الى ان "وحدة خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من جهاز الأمن العام (الشاباك) ترافقان المخطوفين العائدين إلى إسرائيل، بعد خضوعهم لتقييم أولي لحالتهم الصحية في الأراضي الإسرائيلية، قواتنا ترافق العائدين حتى يصلوا إلى عائلاتهم في المستشفيات".