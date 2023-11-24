الخارجية القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية

أوضح المتحدّث الرّسمي باسم ​وزارة الخارجية القطرية​، ماجد بن محمد الأنصاري، أنّ "المحتجزين في ​قطاع غزة​ والّذين تمّ الإفراج عنهم يضمّون 13 من الجنسيّة الإسرائيليّة بعضهم من مزدوجي الجنسيّة، بالإضافة إلى 10 مواطنين تايلانديّين ومواطن فيليبيني".

وأكّد، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "الإفراج عن 39 من النّساء والأطفال المحتجزين في ​السجون الإسرائيلية​، تطبيقًا لالتزامات اليوم الأوّل من الاتفاق".

وكان قد لفت الأنصاري أمس، إلى أنّه "سيتمّ الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليّين مقسّمين على 4 أيّام، فيما تضمّ الدّفعة الأولى منهم 13 شخصًا من النّساء والأطفال"، معربًا عن أمله قطر في أن "تسهم هذه الهدنة الإنسانية في إيجاد فرصة لبدء عمل أكبر، في إطار تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".

وذكر أنّ "الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان ركنًا أساسيًّا لعمليّة تسليم الأسرى"، مركّزًا على أنّ "تدفّق المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ مع بدء سريان الهدنة الإنسانيّة، من خلال معبر رفح بالتّنسيق مع الجانب المصري".