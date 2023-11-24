نتانياهو: إعادة الأسرى أحد أهداف الحرب ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافها كافة

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "التزامه إعادة جميع الاسرى"، بعد إطلاق سراح مجموعة أولى من الذين أسرتهم حركة "حماس" أثناء هجومها الشهر الماضي، بموجب اتفاق هدنة بعد أسابيع من الحرب.

واكد نتانياهو في بيان إن "إعادة الاسرى هو أحد أهداف الحرب، ونحن ملتزمون بتحقيق كافة أهداف الحرب".