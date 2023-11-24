الخارجية التركية: إسرائيل تمارس التضليل بشكل مؤسسي منذ 7 تشرين الأول

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى أن "إسرائيل تسعى إلى تقليص احتمال حل الصراع على أساس حل الدولتين، إلى الصفر".

ولفت في قمة "ستراتكوم" الدولية للاتصالات الاستراتيجية، الى إن "إسرائيل تمارس التضليل بشكل مؤسسي منذ 7 تشرين الأول، في محاولة لإقناع العالم من خلال إخفاء الحقيقة. والغرض من التضليل فيما يتعلق بالأزمة الحالية هو تبرير قتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، بينهم ستة آلاف طفل، بقسوة تذكرنا بالعصور الوسطى، بدعوى الدفاع عن النفس"، معتبرا إن "إسرائيل لهذا السبب تهاجم المستشفيات والمراكز الطبية، بدعوى وجود أنفاق تحتها، ومن ثم تلقي اللوم على الآخرين".

ووصف فيدان أنه "خطأ استراتيجي أن تقوم الولايات المتحدة بدعم حزب العمال الكردستاني المصنف بالإرهابي من قبل تركيا، بغرض القتال ضد مسلحي تنظيم "داعش"، مشيرا الى اننا "نتوقع من الحلفاء ألا يميزوا بين الإرهابيين عند قتالهم".