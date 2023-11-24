إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول الاسرى الإسرائيليين إلى معبر كرم أبو سالم وسيعبرون إلى إسرائيل بعد قليل

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "وصول الاسرى الإسرائيليين إلى معبر كرم أبو سالم وسيعبرون إلى إسرائيل بعد قليل".

واستلمت طواقم الصليب الأحمر الأسرى الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم من هناك إلى معبر رفح من ثم تم تسليمهم لإسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم.

وأعلنت كتائب القسام أنها "أتمت تسليم الاسرى الإسرائيليين الـ13 إلى الصليب الأحمر، بالإضافة إلى العمال التايلانديين لتبلغ الدفعة الأولى 24 أسيرا".