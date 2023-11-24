الخارجية القطرية تكشف عن بشرى سارة بشأن تبادل الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ماجد محمد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الصليب الأحمر تسلم 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة بما يتضمن عدد المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية.

وأشار عبر منصة "X" الي انه تم الإفراج عن عدد من المواطنين التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة، وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر إلى خارج القطاع حاليا.

وبين عبر منصة "X" أن المفرج عنهم يضم ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.

وأوضح انه سيتم الإفراج عن ٣٩ من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق.