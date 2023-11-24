لحظة تسلم الجيش الإسرائيلي الأسرى من حماس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، مقطع فيديو يوضح دخول الأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم إلى إسرائيل.

وأكد هجاري، أن جيش الإحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وتابع "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".