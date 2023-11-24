إسرائيل تكشف عن صور وأسماء الأسرى بعد إطلاق سراحهم في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم خضعوا للفحص الطبي الأولي، وتم إبلاغ ذويهم من قبل الجهات المختصة.

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية تحتضن مواطنيها الذين عادوا من الأسر، وملتزمة بعودة الجميع.

وتضم القائمة 6 نساء تزيد أعمارهن عن 70 عاماً، وثلاث فتيات وصبي تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام. وينتمي ثمانية من الأسرى المفرج عنهم إلى ثلاث عائلات.

ووفقا للمكتب، فجاءت قائمة الأشخاص الـ 13 الذين تم إطلاق سراحهم: كالتالي: مرغليت موزيس، هناء كاتسير، دورون كاتس آشر، أفيف آشر، راز آشر، روثي موندر، أوهاد موندر، كيرين موندر، أدينا موشيه، يافي أدير، دانيال ألوني وأميليا ألوني، وحنا بيري.

وبدأت عملية إطلاق سراح 13 طفلا وامرأة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث تم نقل الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري من معبر رفح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة ولمدة 4 أيام، يتم خلالها إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع وتبادل جزئي للمحتجزين والأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.