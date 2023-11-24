حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر تصل إلى بلدية بيتونيا بالضفة

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت مساء الجمعة، حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلامية فلسطينية مقطع فيديو يظهر "الأسيرة المحررة مرح باكير من القدس المحتلة تعانق عائلتها، بعد الإفراج عنها بصفقة المقاومة".

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين.

وعرضت القناة لقطات من احتفالات الضفة الغربية بخروج الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى تأكيده "نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، الجمعة، بدء عملية تستغرق أياما عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين.

وأكدت اللجنة أن ما اتفق عليه بين حركة "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان لها: "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية".

وأوضح البيان أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة".

ودخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.