شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مسلحين خلال تبادل إطلاق نار في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 4 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم في بيان أن الإرهابيين الأربعة كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة.

مداهمة مخبأ للإرهابيين

وقعت الاشتباكات في منطقة "كيش" البلوشية أثناء قيام وحدة من قوات الأمن بعملية تمشيط.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على مخبأ للأسلحة تابع للإرهابيين، وصادرت منه كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وعبوات ناسفة.