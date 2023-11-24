شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: إصلاحات في تعبئة الجيش مع استمرار الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعد إصلاحات في برنامجها لتعبئة القوات في ظل احتدام الحرب مع روسيا بلا نهاية تلوح في الأفق.

ولا تفصح كييف عن خسائرها من القوات أو الأعمال المتعلقة ببرنامج التعبئة الخاص بها، وهو برنامج مستمر منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022.

فضائح مكاتب التجنيد

أضاف زيلينسكي أنه أصدر أوامر لمسؤولين كبار بإعداد مقترحات، وتابع في مؤتمر صحفي: "ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، سأطّلع على الخطة في الأسبوع المقبل".

ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات، وقال إن المشكلات في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد ستُحل.

وهزت مكاتب التجنيد فضائح من بينها الفساد أو أساليب شديدة الوطأة في التجنيد.