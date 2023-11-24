الصومال ينضم إلى السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وافق التكتل التجاري لمجموعة شرق أفريقيا، اليوم الجمعة، على انضمام الصومال ليكون ثامن الأعضاء بالمجموعة، في خطوة تأمل السلطات الصومالية ورجال الأعمال في أن تعزز اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب.

تأسست السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا في 2010 ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء مجتمعة نحو 300 مليون نسمة. والدول الأعضاء هي بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.

وقال داود عويس وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، في منشور على منصة إكس "انضم الصومال رسميا إلى مجموعة شرق أفريقيا ليعزز العلاقات ويفتح أبوابا جديدة للتقدم والشراكة".

وبانضمام العضو الجديد، توسّع المجموعة سوقها وتكتسب ساحلا جديدا طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر يُحتمل أن تُكتشف فيه موارد في البحر مثل النفط والغاز.

وفي المقابل، يمثل عدد السكان الضخم في التكتل، واتحاد الجمارك الحالي والسوق المشتركة عوامل جذب للمستثمرين وهو ما يمكن للصومال أين يستفيد منه الآن.