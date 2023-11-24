أول تعليق من "نتنياهو" بعد الإفراج عن دفعة من الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن الإدارة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الأسرى، مُضيفًا أن "هذا أحد أهداف الحرب ونحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الجمعة.

وقال نتنياهو بعد عودة الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين، اليوم الجمعة: "لقد أكملنا الآن عودة أول مختطفينا. الأطفال وأمهاتهم والنساء الأخريات ... لكنني أؤكد لكم وللعائلات ولكم كمواطنين إسرائيليين، نحن ملتزمون بعودة جميع مختطفينا".

وفي نفس السياق صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن هذه هي الخطوة الأولى، مضيفا: "سنفعل كل شيء لإعادة المختطفين".

وقال غالانت: "لقد اتخذنا خطوة أولى مهمة - سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لإعادة المختطفين إلى ديارهم. هذا هو واجبنا تجاه المختطفين وعائلاتهم ودولة إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة RT، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا الآن إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.

وصرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بأن مصر ستسلم 25 أسيرا من غزة، بينهم 12 مواطنا تايلانديا و13 امرأة وطفلا من إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق هدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل، سيتم بمقتضاها إطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.